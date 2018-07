Scambio Bakayoko-Vecino: Inter e Chelsea a lavoro

Inter e Chelsea hanno avviato i contatti per una operazione di mercato. Possibile scambio Bakayoko-Vecino tra Blues e nerazzurri

L’Inter segue Hector Herrera ma a centrocampo potrebbero arrivare due volti nuovi. I nerazzurri infatti potrebbero cedere Joao Mario per acquistare un nuovo centrocampista e potrebbero aprire una seconda trattativa, con il Chelsea, per avere Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista classe ’94, ex Monaco, ha deluso le attese con Conte in panchina e potrebbe andare via e non è da escludere uno scambio Bakayoko-Vecino.

Il centrocampista uruguaiano dell’Inter, piace molto a Maurizio Sarri, che lo ha già allenato ad Empoli e lo ha cercato ai tempi del Napoli. Possibile dunque un’operazione di mercato tra Inter e Chelsea. Secondo La Gazzetta dello Sport, i due club stanno parlando proprio di un possibile scambio tra centrocampisti che metterebbe d’accordo Sarri e Spalletti. Inter e Chelsea dunque a lavoro per portare Vecino in Blues e Bakayoko in nerazzurro.