Schick suona la carica: «Ora sto bene, voglio segnare sempre»

Patrick Schick è protagonista di un ottimo inizio di stagione con cinque gol nelle prime tre amichevoli e non ha alcuna intenzione di fermarsi

Dopo una stagione con tantissimi bassi e pochi acuti, Patrick Schick è pronto a riprendersi la Roma. E ne fa fede le 5 reti realizzati nelle prime tre amichevoli. È lui, infatti, il capocannoniere della Roma in questo primo scorcio di stagione. Lo stesso attaccante ceco spiega: «Ora è tutta un’altra storia. Dopo un anno difficile, adesso sono tornato più cattivo. Sto bene mentalmente, sono preparato. Questa è la differenza rispetto all’anno scorso. Inoltre, sono contento anche di non avere fastidi fisici, non mi fa male niente. Sono a posto, sono felice di poter giocare senza problemi». E’ il gol ritrovato che fa miracoli: «Voglio segnare anche durante le partitelle di allenamento. L’importante è segnare sempre. E lo si vede anche in campo».

L’essere entrato negli schemi di Di Francesco, poi, è una bella differenza e iniezione di fiducia che mancava all’ex Sampdoria: «Ora ho capito tutto e non ci sono problemi. Tutti sappiamo come vuole giocare l’allenatore». Va a finire che a Schick toccherà anche di fare la chioccia ai nuovi arrivati, ancora più giovani di lui, «Non sono così giovane come loro, ci sono 2-3 anni di differenza. All’inizio non è facile, anche perché conoscono la lingua, ma hanno tanta qualità. Secondo me tra poche settimane avranno capito tutto e speriamo che giochino bene». A meno di un mese dall’inizio della Serie A, Schick è carico. Sarà la sua stagione?