Schurrle e il rigetto per il calcio: «Non voglio più giocare nemmeno con gli amici»

André Schurrle ha rivelato di non voler più sentire parlare di calcio giocato

André Schurrle è uno dei campioni del Mondo della Germania 2014, ma a soli 30 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. E il tedesco, in una intervista a Bild am Sonntag ha rivelato di non voler più sentire parlare di calcio giocato.

«Se posso ancora tornare al calcio? Sul campo, non più. Non voglio giocare neppure con i miei amici o e tantomeno in una squadra amatoriale. Anche se un top club mi dovesse proporre qualcosa, nulla cambierà. Ormai mi sono ritirato. Ogni fibra del mio corpo è felice di non doversi più allenare o fare preparazione».