Sconcerti: «Quello della Juve è un fallimento, Allegri lo sa». Le parole del giornalista sui bianconeri

Mario Sconcerti a Pressing parla così della Juventus.

Le sue parole: «E’ quella che si chiama tautologia; se parti per vincere e non vinci, e per quattro anni di fila esci praticamente agli ottavi, è un fallimento assolutamente tecnico, non finanziario. Se un’azienda ricapitalizza lo fa per conto proprio, non c’è un problema finanziario. Ma proprio perché ha ricapitalizzato il fallimento è tecnico. Questo Allegri lo sa. Lui perse il posto per essere stato eliminato ai quarti con l’Ajax. Sa bene che Sarri ha vinto il campionato e fu sostituito perché uscì agli ottavi, e Pirlo stessa cosa. La disonestà intellettuale è pensare che lui debba avere un trattamento diverso la seconda volta, il fallimento è davanti alla realtà».