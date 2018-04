Il calendario delle prossime partite del Napoli in ottica volata Scudetto: subito la Fiorentina di Pioli, poi l’incontro con l’ex Mazzarri. E la Juventus spera

Il discorso Scudetto è ufficialmente riaperto. Il Napoli espugna l’Allianz Stadium per la prima volta in sette anni dopo sei sconfitte e si porta ad un solo punto di distacco dai bianconeri. La volata è iniziata e siamo giunti alla fase finale del torneo. Logico per i tifosi delle due squadre valutare il calendario dei prossimi incontri, a partire dal prossimo sabato 28 aprile, per testare le possibilità di un sorpasso o per mantenere lo status quo. La Juventus è ancora avanti di un punto ma avrà da giocare ben due scontri diretti e sabato sfiderà l’Inter, senz’altro più abbordabile è invece il calendario del Napoli nella volata Scudetto.

Le prossime partite del Napoli: la formazione di Maurizio Sarri domenica prossima farà visita alla Fiorentina di Stefano Pioli al Franchi, contro una squadra avversaria ancora in lotta per l’Europa League ma reduce da ben due sconfitte consecutive contro Lazio e Sassuolo. Dopo la Fiorentina sarà il turno del Torino del grande ex Walter Mazzarri e altra grande rivale storica della Juventus. Le ultime due partite di campionato di Serie A il Napoli le giocherà contro Sampdoria e Crotone. Un punto di distanza, quattro partite rimanenti, dodici punti disposizione: la volata tra Juventus e Napoli si concluderà presumibilmente il 20 maggio ed in caso di arrivo a pari punti entrerebbe in gioco la differenza reti, che per il momento vede in vantaggio la squadra di Massimiliano Allegri su quella di Sarri.