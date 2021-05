Scudetto Sampdoria: tifosi nel centro di Genova per i 30 anni

I tifosi della Sampdoria si sono ritrovati nel centro di Genova per celebrare il trentennale dalla conquista dello Scudetto del 1991

Continuano le celebrazioni dei tifosi della Sampdoria per i trent’anni dalla conquista dello Scudetto del 1991 dell’era Mantovani. I tifosi blucerchiati si sono riversari nelle strade del capoluogo ligure per festeggiare quel grande traguardo rimasto nella storia.

Cori, fumogeni e bandieroni sventolati per le strade di Genova per celebrare quella grande vittoria e anche per festeggiare una salvezza tranquilla con Claudio Ranieri in panchina.

