Se c’è il Bologna Spalletti è come Ancelotti

Il bellissimo Napoli di Spalletti ha un approccio molto simile a quello di Ancelotti, soprattutto nelle partite contro il Bologna

Per il terzo campionato consecutivo, il Napoli davanti al proprio pubblico ha segnato 3 reti al Bologna. Ma rispetto alle ultime volte, la partita è stata decisamente più problematica e la vittoria è arrivata di stretta misura. Per ritrovare un 3-2 non bisogna fare molta strada

al indietro. Al termine del girone d’andata del 2018-19, quando gli azzurri erano guidati da Carlo Ancelotti, il Napoli aveva sconfitto i rossoblù con lo stesso punteggio di ieri, anche se con un’altra dinamica.

Vantaggio di Milik e pareggio di Santander nel primo tempo. Ancora gol del polacco e nuova risposta del Bologna, per poi arrivare al definitivo 3-2 di Mertens a soli 3 minuti dal termine., I nomi dei marcatori la dicono lunga su quanto il mondo sia cambiato, nonostante siano passati “solo” 4 anni. Milik gioca nella Juventus, anche se Allegri al derby gli ha preferito Kean; Mertens vive in Turchia un’esperienza disastrosa, non avendo ancora trovato la gioia del gol con il Galatasaray; Santander è andato giù di una categoria e sta nella Reggina; Danilo ha 38 anni e dopo l’ultima stagione al Parma è svincolato.