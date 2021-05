Seifert (CEO Bundesliga): «Superlega? Cattiva gestione epocale da parte dei club»

Christian Seifert, CEO della Bundesliga, ha parlato del tema della Superlega: ecco le dichiarazioni anche sulla Juve

«Per il momento, la mia valutazione è: sdoganata in Inghilterra e rinviata in Italia e Spagna a causa di grossi problemi economici. In particolare, alcuni top club italiani e spagnoli continueranno a flirtare con questo progetto, poiché la cattiva gestione quasi epocale ha portato a situazioni finanziarie catastrofiche».