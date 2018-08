Le parole di Leonardo Semplici dopo la vittoria della Spal a Bologna nell’esordio in campionato

La Spal espugna Bologna nella prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. L’allenatore biancazzurro Leonardo Semplici ha espresso soddisfazione nel post-partita lodando la prova dei suoi: «Siamo in continuità con il lavoro dell’anno scorso, i ragazzi inseriti da poco come Valdifiori, Missiroli e Bonifazi ci fanno crescere, ringrazio il direttore. Stasera ho visto la giusta mentalità, era un derby importante e siamo partiti con i piede giusto» le sue parole a Sky Sport.

Semplici ha poi continuato: «Bisogna credere nel lavoro e in questi ragazzi. Kurtic? In allenamento lo prendo un pò in giro, stasera mi ha smentito e ha fatto un gran gol per la vittoria,. Il pareggio sarebbe stata una beffa anche perchè il recupero era scaduto da dieci secondi. I ragazzi hanno dato tutto, dimostrato una mentalità propositiva e detetminazione per l’obiettivo. Abbiamo un’identità da qualche anno. Noi più offensivi? Cerchiamo di sperimentare un 3-4-1-2 con Kurtic in possesso. Stasera ho visto una grande prestazione, in ontinuità a quanto di buono fatto nel finale della scorsa stagione. viogliamo migliorare sotto l’aspetto dell’aggressione e nel possesso palla».