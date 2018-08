Bologna-Spal gol e highlights: la sintesi del match dello stadio Dall’Ara. Le azioni salienti della partita della prima giornata di Serie A – VIDEO

I primi anticipi sono andati in archivio: Chievo-Juventus, Lazio-Napoli e Torino-Roma hanno già infiammato la nuova stagione. Ora spazio alle partite in contemporanea alle 20.30, fra cui spicca il derby emiliano Bologna-Spal. Un match che desta curiosità, per quel che riguarda i felsinei, intorno alla figura di Filippo Inzaghi, tecnico che prende il posto di Roberto Donadoni e che ha riacceso l’entusiasmo sotto le due Torri. Troverà contro Semplici, allenatore di una Spal che vuole ripetere un miracolo chiamato salvezza. Segui gli highlights in diretta su Calcio News 24.

BOLOGNA-SPAL 0-1 – Jasmine Kurtic si inventa un gol meraviglioso! Siluro dai trenta metri, nulla da fare per Skorupski, fulminato dalla conclusione del gioiello sloveno. Spal in vantaggio a Bologna, Dall’Ara ammutolito.