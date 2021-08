Semplici: «Siamo pronti per partire bene. A Nainggolan auguro il meglio»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa pre Pisa

NAINGGOLAN – «Ho letto che è andato ad Anversa e gli auguro il meglio. Io rimango sono concentrato su quello che ho a disposizione».

WALUKIEWICZ – «Vorrei concedergli più spazio e stiamo cercando di farlo ulteriormente crescere, anche perché sta facendo un ottimo precampionato».

TITOLARI – «La formazione la vedrete domani. Dovrò valutare diverse soluzioni, nonchè condizione fisica».

CAMPIONATO – «La mentalità è diversa, alcuni giocatori dovranno arrivare e stiamo cercando con lo staff un lavoro diverso. Siamo pronti per partire bene, nel migliore dei modi. I ragazzi si stanno applicando in maniera totale e sono contento per questo. In generale sento una buona sensazione».

NANDEZ – «Nandez non è a disposizione per motivi societari».