Aliou Cissé, Ct del Senegal, ha parlato ai microfoni di Bein Sport dopo la vittoria sull’Ecuador e il passaggio del turno ai Mondiali

Aliou Cissé, Ct del Senegal, ha parlato ai microfoni di Bein Sport dopo la vittoria sull’Ecuador e il passaggio del turno ai Mondiali. Le sue dichiarazioni:

«La vittoria è per Mané. La voglio dedicare a lui perché fa cose straordinarie per il Paese e purtroppo non è qui con noi».