Senegal Egitto 1-0, Manè decisivo e Leoni in finale di Coppa d’Africa: eliminata la Nazionale di Salah! Come è andata

Senegal Egitto 1-0, Manè decide la semifinale di Coppa d’Africa 2025 e manda in Leoni in finalissima. Eliminata la Nazionale di Salah

La storia si ripete, ma questa volta non servono i calci di rigore per decretare il vincitore. In una semifinale vibrante e tatticamente bloccata per lunghi tratti, il Senegal ha battuto l’Egitto per 1-0, staccando il pass per la finalissima della Coppa d’Africa. A decidere l’incontro è stato, ancora una volta, l’uomo del destino: Sadio Mané.

La partita: scacchi e tensione

La sfida andata in scena questa sera è stata un vero e proprio scontro tra titani del continente. Da una parte i Leoni della Teranga, campioni in carica e favoriti per la vittoria finale, dall’altra i Faraoni, giunti a questo appuntamento con la voglia di rivalsa dopo le delusioni passate. Il primo tempo ha visto le due squadre studiarsi, con le difese a prevalere sugli attacchi. L’Egitto si è affidato alle ripartenze innescate da Mohamed Salah che ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle con le sue classiche accelerazioni sulla fascia destra, trovando però sempre raddoppi di marcatura puntuali.

Il lampo al 78′: Mané rompe l’equilibrio

Quando la partita sembrava incanalarsi verso i tempi supplementari, ecco la giocata del campione. Al minuto 78, il Senegal ha trovato il varco giusto. Sadio Mané ha confermato il suo status di leader tecnico e carismatico. Un gol pesante come un macigno, che ha fatto esplodere di gioia la panchina senegalese e i tifosi presenti sugli spalti.

Finale conquistata, Egitto a casa

Negli ultimi minuti, l’Egitto ha tentato il tutto per tutto, riversandosi in avanti alla ricerca del pareggio, ma il muro senegalese ha retto l’urto. Al triplice fischio, la festa è tutta per il Senegal, che conferma la sua egemonia e vola all’ultimo atto del torneo per difendere il titolo. Per l’Egitto di Salah resta l’amarezza di un’eliminazione arrivata nel finale, in una partita decisa, come spesso accade a questi livelli, dal guizzo del singolo fuoriclasse.