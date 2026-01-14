Connect with us

Calcio Estero

Senegal Egitto 1-0, Manè decisivo e Leoni in finale di Coppa d’Africa: eliminata la Nazionale di Salah! Come è andata

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

By

Sadio Mané

Senegal Egitto 1-0, Manè decide la semifinale di Coppa d’Africa 2025 e manda in Leoni in finalissima. Eliminata la Nazionale di Salah

La storia si ripete, ma questa volta non servono i calci di rigore per decretare il vincitore. In una semifinale vibrante e tatticamente bloccata per lunghi tratti, il Senegal ha battuto l’Egitto per 1-0, staccando il pass per la finalissima della Coppa d’Africa. A decidere l’incontro è stato, ancora una volta, l’uomo del destino: Sadio Mané.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La partita: scacchi e tensione

La sfida andata in scena questa sera è stata un vero e proprio scontro tra titani del continente. Da una parte i Leoni della Teranga, campioni in carica e favoriti per la vittoria finale, dall’altra i Faraoni, giunti a questo appuntamento con la voglia di rivalsa dopo le delusioni passate. Il primo tempo ha visto le due squadre studiarsi, con le difese a prevalere sugli attacchi. L’Egitto si è affidato alle ripartenze innescate da Mohamed Salah che ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle con le sue classiche accelerazioni sulla fascia destra, trovando però sempre raddoppi di marcatura puntuali.

Il lampo al 78′: Mané rompe l’equilibrio

Quando la partita sembrava incanalarsi verso i tempi supplementari, ecco la giocata del campione. Al minuto 78, il Senegal ha trovato il varco giusto. Sadio Mané ha confermato il suo status di leader tecnico e carismatico. Un gol pesante come un macigno, che ha fatto esplodere di gioia la panchina senegalese e i tifosi presenti sugli spalti.

Finale conquistata, Egitto a casa

Negli ultimi minuti, l’Egitto ha tentato il tutto per tutto, riversandosi in avanti alla ricerca del pareggio, ma il muro senegalese ha retto l’urto. Al triplice fischio, la festa è tutta per il Senegal, che conferma la sua egemonia e vola all’ultimo atto del torneo per difendere il titolo. Per l’Egitto di Salah resta l’amarezza di un’eliminazione arrivata nel finale, in una partita decisa, come spesso accade a questi livelli, dal guizzo del singolo fuoriclasse.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News1 giorno ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×