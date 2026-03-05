Calciomercato
Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri!
Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Ecco gli altri club interessati a lui
Il futuro di Marcos Senesi entra nella fase decisiva. Il giocatore del Bournemouth, con il contratto ormai in scadenza, è da tempo un concreto obiettivo della Juventus. Secondo Matteo Moretto, sono previsti nuovi contatti con diverse società, tra cui Borussia Dortmund, Tottenham, Aston Villa e Barcellona.
El futuro de Marcos Senesi, cuyo contrato está a punto de expirar, entra en su fase decisiva.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 5, 2026
Muchos clubes están interesados en él: se prevén nuevos contactos con Juventus, Borussia Dortmund, Tottenham y Aston Villa.
En segundo plano también está el Barcelona, que lo…
PAROLE – «Il futuro di Marcos Senesi, il cui contratto sta per scadere, entra nella sua fase decisiva.
Sono molti i club interessati a lui: sono previsti nuovi contatti con Juventus, Borussia Dortmund, Tottenham e Aston Villa.
Anche Barcellona è in lizza, considerata una buona opzione low-cost».
