Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Ecco gli altri club interessati a lui

Il futuro di Marcos Senesi entra nella fase decisiva. Il giocatore del Bournemouth, con il contratto ormai in scadenza, è da tempo un concreto obiettivo della Juventus. Secondo Matteo Moretto, sono previsti nuovi contatti con diverse società, tra cui Borussia Dortmund, Tottenham, Aston Villa e Barcellona.

El futuro de Marcos Senesi, cuyo contrato está a punto de expirar, entra en su fase decisiva.



Muchos clubes están interesados en él: se prevén nuevos contactos con Juventus, Borussia Dortmund, Tottenham y Aston Villa.



En segundo plano también está el Barcelona, que lo… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 5, 2026

