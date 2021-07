Sergio Ramos: «Al PSG per il progetto. Mi piace il gioco di Pochettino»

Sergio Ramos parla della scelta di andare al Paris Saint Germain: ecco le dichiarazioni del difensore spagnolo sul suo nuovo club

PSG – «Uno dei passaggi più importanti per decidere di venire qui è stato il progetto sportivo. E non il futuro, stanno dimostrando da qualche anno di essere una squadra solida, che non è più un progetto futuro, che è una realtà, immagine di grande serietà».

SCELTA – «Pochettino? Ha un gioco che mi convince, diretto e rapido. Sono piccole sfumature che mi hanno fatto prendere la decisione. È una squadra vincente. Mi motiva anche a poter giocare con grandi giocatori».