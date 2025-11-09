Inter-Lazio streaming gratis: dove vedere la diretta live

L’11° giornata di Serie A si chiude stasera con il big match Inter-Lazio. Le partite di oggi hanno visto innanzitutto il Napoli cadere a Bologna: vincendo, i nerazzurri possono scavalcare sia i partenopei che il Milan (solo un pareggio ieri sera contro il Parma) e portarsi da soli in testa alla classifica prima della sosta per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Di fronte però ci sono i biancocelesti, che non perdono da 6 partite e non subiscono gol da 4. Dunque, gli ingredienti per una sfida tutta da vivere ci sono: ecco le info per vedere Inter-Lazio in streaming.

Inter-Lazio: dove vedere la partita in streaming

Il calendario della Serie A 2025-2026 pone di fronte ad una partita che la scorsa stagione decise di fatto la corsa Scudetto. Il pareggio di Pedro all’ultimo secondo consegnò la vittoria al Napoli e gettò nello sconforto l’Inter, che poi perse in malo modo anche la finale di Champions con il PSG.

Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

Dopo tre gare consecutive iniziate dalla panchina – l’ultima apparizione risale alla sconfitta contro il Napoli del 25 ottobre – Francesco Acerbi è pronto a tornare titolare al centro della difesa dell’Inter. Il trentasettenne dovrebbe guidare il reparto arretrato, affiancato da Akanji e Bastoni, con Bisseck destinato a partire ancora fuori dall’undici iniziale.

In mezzo al campo è previsto il ritorno dal primo minuto di Luka Sucic, rimasto a riposo in Champions League contro il Kairat dopo la buona prova offerta a Verona, nella vittoria dei nerazzurri al Bentegodi.

In casa Lazio, l’attenzione è rivolta alle condizioni di Alessio Romagnoli, che potrebbe rappresentare la sorpresa della serata a San Siro. Il difensore, costretto a lasciare il campo nella gara con il Cagliari per una contrattura al flessore, è tornato ad allenarsi regolarmente nella giornata di ieri.

Il test effettuato in rifinitura ha dato esito positivo, motivo per cui Maurizio Sarri ha deciso di inserirlo tra i convocati per la sfida con l’Inter. Tuttavia, la scelta definitiva sul suo impiego sarà presa solo poco prima del calcio d’inizio.

Nel caso in cui si optasse per la prudenza, al centro della retroguardia biancoceleste troverebbe spazio Provstgaard, che rappresenterebbe l’unico cambio rispetto alla formazione scesa in campo nell’ultimo turno di campionato.

In attacco, Boulaye Dia resta favorito per il ruolo di punta centrale, anche se Pedro e Noslin rimangono alternative pronte a subentrare a gara in corso per dare freschezza e soluzioni offensive diverse.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Lazio:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri