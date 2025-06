Serie A, ecco la mappa della prossima stagione: il baricentro rimane al nord, ma il sud resiste

Serie A, ecco la mappa della prossima stagione: il nord continua ad essere il più rappresentato, ma il sud resiste; venerdì i calendari

Archiviata una stagione combattuta fino all’ultima giornata, la Serie A guarda già avanti: venerdì verranno svelati i calendari del campionato 2025-26, che inizierà il 24 agosto. A livello geografico, la mappa del torneo resta pressoché invariata: con l’uscita di scena di Empoli, Venezia e Monza e l’ingresso di Pisa, Cremonese e Sassuolo, il baricentro resta saldamente al Centro-Nord. La Lombardia, nonostante l’addio del Monza dopo tre stagioni in A, resta la regione più rappresentata grazie al ritorno della Cremonese. Il Pisa ritrova la massima serie dopo 34 anni, riportando alla mente i tempi di Romeo Anconetani e riaccendendo il sentito derby con la Fiorentina. Il Sassuolo, dopo la brusca retrocessione del 2024, è tornato immediatamente in A con Fabio Grosso in panchina, confermando l’ambizione di restare stabilmente nella categoria. La Cremonese ha completato il quadro battendo lo Spezia nella finale playoff: entrambe erano retrocesse nel 2023, ma solo i grigiorossi sono riusciti a risalire.

Il Sud continua a difendere con orgoglio la propria presenza, anche se non registra nuovi ingressi. Napoli, Lecce e Cagliari restano le uniche rappresentanti, ma solide. Il Napoli riparte da campione d’Italia, forte del quarto scudetto appena conquistato. Il Lecce, per la prima volta nella sua storia, affronterà la quarta stagione consecutiva in Serie A, confermandosi un modello di crescita e sostenibilità. Il Cagliari, invece, ha centrato la salvezza per il secondo anno di fila. Ne uscirà un campionato “itinerante”, distribuito su quasi tutta la penisola: da Udine a Cagliari, da Torino a Lecce, la Serie A 2025-26 coprirà ampiamente il territorio nazionale, confermando la sua identità di competizione radicata e diffusa.