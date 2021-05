Serie A, al via l’Assemblea di Lega: l’ordine del giorno

Da qualche minuto è iniziata una nuova Assemblea di Lega, al centro del dibattito il famoso pacchetto 2 dei diritti tv per la Serie A

Da qualche minuto è iniziata una nuova Assemblea di Lega con tutti e 20 i club di Serie A videocollegati. All’ordine del giorno, la vendita dei diritti tv all’estero per i prossimi tre anni, ma anche la vendita delle 3 partite del “pacchetto 2” in co-esclusiva dopo che DAZN ha già acquistato il pacchetto per trasmettere tutta la Serie A.

Possibile che in questa assemblea di torni poi anche sul tema Superlega, sulle possibili sanzioni per i tre club che avevano aderito al progetto