Serie A: per il 34° turno di campionatoi giocatori scendono in campo con un segno rosso sul viso per la campagna contro la violenza sulle donne

In occasione della 34esima giornata di Serie A, i calciatori scendono in campo con un segno rosso sul viso per la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, denominata ‘#unrossoallaviolenza’, è stata presentata nei giorni scorsi da Lega A e Aic, in collaborazione con WeWorld Onlus. Già nella prima gara giocata oggi, Spal-Roma, fino a Milan-Benevento, i calciatori delle squadre sono scesi in campo con un segno rosso sul viso, accompagnati all’ingresso da bambine con la maglietta dell’iniziativa.