Premier regina del mercato: in Serie A piovono milioni dall’Inghilterra (e non solo)

Calciomercato, la Premier League fa ricca la Serie A, ma non solo: ecco da dove arrivano i milioni per le squadre italiane

La Premier League si conferma ancora una volta la sovrana del calciomercato estivo. I club inglesi, forti di risorse economiche fuori scala rispetto agli altri campionati, stanno spendendo cifre astronomiche sia all’estero che in Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono già 180 i milioni sborsati dai club di Premier per calciatori provenienti dalla Serie A, senza contare i bonus.

In vetta agli affari c’è l’arrivo di Tijjani Reijnders al Manchester City: l’olandese è costato 55 milioni, cifra che può salire fino a 75 con i bonus. Subito dopo, il Nottingham Forest ha battuto la concorrenza del Napoli per Dan Ndoye, pagato 40 milioni più 5 di bonus e un eventuale 10% sulla rivendita. Al terzo posto, l’acquisto di Enzo Le Fée dal Sunderland: il club inglese ha versato 23,5 milioni nelle casse della Roma dopo il prestito con diritto di riscatto di gennaio.

Non solo big: anche club come Leeds e Brentford hanno fatto la spesa in Italia. L’Udinese ha incassato 18 milioni per Jaka Bijol, mentre la Fiorentina ha venduto Michael Kayode al Brentford per 17,5 milioni.

Alle spalle dell’Inghilterra, si muove con forza anche l’Arabia Saudita, che ha piazzato due colpi pesanti: Mateo Retegui, passato all’Al Qadisiyah per 68 milioni dall’Atalanta, e Theo Hernandez, convinto a lasciare il Milan per seguire Simone Inzaghi all’Al Hilal. I rossoneri hanno incassato 25 milioni, mentre il francese guadagnerà circa 20 milioni a stagione.

Anche la Liga si fa sentire: l’Atletico Madrid ha investito 20 milioni per Matteo Ruggeri, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, mentre il Betis ha riscattato Natan dal Napoli per 9 milioni. Più tiepidi, finora, i movimenti con Bundesliga e Ligue 1: l’unica uscita rilevante è quella di Satriano dall’Inter al Lens, per 5 milioni.

In attesa dei prossimi botti, la Serie A incassa: anche senza comprare, può respirare grazie agli assegni che arrivano da fuori.