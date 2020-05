Serie A, CONI e Lega in cerca di un protocollo medico comune

Collaborazione fra Lega Serie A e il Coni per un protocollo medico unico in vista della ripresa del campionato di calcio e dello sport

Gli appassionati di calcio attendono con ansia novità incoraggianti per consentire la ripresa della Serie A con le dovute prevenzioni sanitarie.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sia la Lega sia il CONI stanno lavorando per redigere un protocollo medico. L’obiettivo è quello di formularne uno comune, ma occorre trovare un intesa in merito alle misure da adottare in caso di nuove positività al Coronavirus.