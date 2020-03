Serie A, fine della stagione il 30 giugno: il comunicato della UEFA

Serie A: la stagione dovrà essere completata entro il 30 giugno. Ecco la nota ufficiale della UEFA dopo la videoconferenza

Dopo il rinvio di Euro2020, arrivano altre comunicazioni dalla Uefa: fine della stagione entro il 30 giugno e Serie A anche in settimana.

COMPETIZIONI – «Ci si impegna a completare la stagione il 30 giugno, sia per le competizioni Uefa che per i campionati interni. Tutto questo con l’augurio che la situazione sanitaria migliori e si riprenda a giocare al più presto».

CALENDARI – «C’è la possibilità di cambiare le date del calendario, potenzialmente con l’ipotesi di posizionare le partite di Serie A durante la settimana mentre si potrebbero giocare le partite di Champions e Europa League nel weekend, come opzione in via di valutazione».

MONDIALE PER CLUB – «Rinvio ufficiale del Mondiale per Club a data da destinarsi».