Serie A, i possibili protagonisti della 19ª giornata

Le 20 squadre di Serie A si apprestano a concludere il girone di andata: ecco i possibili protagonisti della 19ª giornata

Il campionato di Serie A si avvia alla fine del girone di andata, che assegnerà il titolo onorifico di campione d’inverno. A contenderselo saranno il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Antonio Conte, rispettivamente prima e seconda in classifica, divise al momento da soli 3 punti in graduatoria. I rossoneri saranno impegnati in casa nel derby lombardo contro la temibile Atalanta, che punta a un piazzamento Champions, i nerazzurri sfideranno invece in trasferta l’Udinese, fra le squadre in lotta per la salvezza. Proprio le formazioni che si battono per la permanenza nel massimo campionato vivranno un turno molto interessante con 3 confronti diretti: nell’anticipo del venerdì si sfidano il Benevento di Pippo Inzaghi e il Torino, passato sotto la guida di Davide Nicola, scontro diretto anche al Ferraris fra il Genoa di Ballardini e il Cagliari di Di Francesco, mentre nell’anticipo del sabato sera si affronteranno al Franci la Fiorentina di Prandelli e il Crotone di Stroppa. La Juventus di Cristiano Ronaldo cerca il riscatto, dopo il k.o. nel derby d’Italia, nel lunch match domenicale che la vede opposta al Bologna di Mihajlovic, mentre la Lazio può tornare in zona europea se riuscirà ad avere la meglio nel posticipo serale contro il Sassuolo. Ma vediamo i possibili protagonisti della 19ª giornata di Serie A:

JOSIP ILICIC, ATALANTA-MILAN

Lo sloveno Ilicic rappresenta un vero e proprio incubo per i rossoneri, cui in carriera ha realizzato 5 reti in campionato e una in Coppa Italia in 19 gare complessive. Per giunta la squadra di Pioli si presenterà al Gewiss Stadium di Bergamo senza il proprio capitano, Alessio Romagnoli, squalificato per un turno per aver raggiunto il limite di ammonizioni, e con Calhanoglu e Theo Hernández assenti per la positività al Coronavirus. Gasperini, con il Papu Gómez ormai ai margini del progetto, intende puntare sull’ex trequartista del Palermo, ormai vicino al top della condizione dopo aver superato un momento difficile durante la fase 1 della pandemia da Coronavirus. Il giocatore è tornato ad esprimersi ad alti livelli e ha già dimostrato di essere in grado di condizionare una partita. Il Milan capolista è avvisato.

ANDREA BELOTTI, BENEVENTO-TORINO

‘Il Gallo’ vuole interrompere il digiuno che dura ormai dallo scorso 17 dicembre e andare a segno nel delicato scontro salvezza con i sanniti di Pippo Inzaghi. Finora sono 9 le reti stagionali in Serie A di Belotti, che con una prestazione importante potrebbe ridare il sorriso ai granata, reduci dall’avvicendamento in panchina fra Marco Giampaolo e Davide Nicola. I giallorossi, del resto, reduci dal pesante 4-1 casalingo con il Crotone, appaiono in un momento di appannamento della loro stagione e potrebbero soffrire l’impatto fisico di un centravanti come il giocatore bergamasco, vero pericolo numero uno per la difesa di Pippo Inzaghi.

CRISTIANO RONALDO, JUVENTUS-BOLOGNA

Ha perso il derby d’Italia ma non può permettersi ulteriori passi falsi, pena prendere ulteriore distacco dai primi due posti in classifica. La Juventus lo sa bene e Cristiano Ronaldo, dopo aver deluso nella sfida del Meazza con i nerazzurri, vorrà subito riscattarsi con una prestazione di livello contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La difesa rossoblù ultimamente non è stata sempre irreprensibile e CR7 vorrà imporre la sua legge, anche per difendere il primato acquisito nella classifica marcatori davanti al terzetto composto da Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. I possibili protagonisti della 19ª giornata: finora 2 goal e un assist per il portoghese nelle sfide in campionato contro gli emiliani, sempre a segno contro il Bologna nelle due partite della scorsa stagione.