Serie A, ripartenza a fine maggio: ecco tutte le date

La Serie A prova ad immaginare una ripartenza della stagione e fissa le date per terminare il campionato: i dettagli

Domenica 31 maggio. Questa la data in cui il pallone tornerà a rotolare in Serie A. L’ipotesi va presa con le pinze perchè le curve della pandemia sono imprevedibili ma se la Lega dovesse ipotizzare una ripartenza sarebbe il 31 maggio. Le prime partire si potrebbero addirittura giocare il 27, recuperando la 25ª giornata (tra cui Inter-Sampdoria).

Il Corriere dello Sport spiega che il 4 maggio i club torneranno ad allenarsi e alla fine dello stesso mese si potrà tornare a giocare. Gravina e Spadafora sono in continuo contatto. L’obiettivo è ottenere una deroga affinché i club possano convocare, con una settimana di anticipo, i propri giocatori per effettuare le visite mediche e i controlli necessari per ricominciare gli allenamenti.

Quando? Magari già lunedì 27 aprile ma servirebbero le strutture adatte e dimostrare che si seguirebbero le necessarie condizioni di sicurezza. Ci sarà da completare un protocollo sanitario prima di tornare agli allenamenti e, spiega il Corsport, si dovrà risolvere anche il problema degli stadi in quelle zone più esposte al contagio. Non è da escludere che Atalanta e Brescia giochino in un altro impianto. La Serie A dovrebbe ripartire con il VAR.