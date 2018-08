Serie A: la Figc approva lo sponsor sulle maniche delle maglie

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato la richiesta delle società di Serie A di inserire un nuovo sponsor sulle maglie

Un’altra novità in arrivo per la Serie A. Pochi minuti fa, la Figc ha reso nota la propria decisione di permettere l’inserimento di un ulteriore sponsor sulle maglie delle squadre del nostro campionato. La richiesta è stata presentata dalle stesse società che volevano seguire l’esempio delle squadre di altri campionati come Francia, Germania, Spagna, le quali già possiedono da anni lo sponsor sulle maniche delle casacche. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione: «Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A possono utilizzare: nella parte anteriore delle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cm2, inserendo all’interno di tale spazio non più di due marchi, di cui uno al massimo di 250 cm2; sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm2; sulla manica sinistra della maglia uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm2″.

Lo sponsor dovrà essere apposto sulla manica sinistra della maglia, dato che su quella destra è già presente la patch delle serie A. Questa novità, dunque, permetterà alle varie società di incrementare i propri ricavi come già succede ad alcuni club europei che hanno firmato accordi milionari per concedere il proprio spazio sulle maglie.