Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Continua a Zingonia la preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma sabato 17 ottobre a Napoli per la 4ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. I nerazzurri si sono allenati questa mattina al Centro Bortolotti: lavoro a parte per Gollini. Domani, giovedì 15 ottobre, è in programma un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.

BENEVENTO – Gianluca Lapadula ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro la Roma. Clicca qui per le sue parole.

BOLOGNA – Doppio allenamento oggi a Casteldebole: seduta tecnico-tattica al mattino, lavoro in palestra al pomeriggio per i ragazzi di Mihajlovic. Terapie per Andrea Poli, Gary Medel e Mitchell Dijks, a riposo Andreas Skov Olsen. Emanuel Vignato, rientrato dopo l’impegno in Nazionale, si è allenato con i compagni.

CAGLIARI – Doppia seduta di allenamento in vista del match contro il Torino per la squadra di Di Francesco.

CROTONE – A tre giorni dalla sfida casalinga contro la Juventus (sabato, ore 20:45), i rossoblù sono stati impegnati in una seduta mattutina sui campi del centro sportivo Antico Borgo. Dopo l’appuntamento in sala video e l’attivazione, la squadra ha svolto postazioni tecniche e lavoro tattico. Per domani è in programma un allenamento mattutino all’Antico Borgo.

FIORENTINA – Josè Maria Callejon si è presentato questo pomeriggio in conferenza stampa. Clicca qui per leggere le parole dello spagnolo.

GENOA – Ottime notizie per il Genoa. Altri 4 giocatori sono tornati negativi al Covid, si tratta di Biraschi, Melegoni, Schone e Behrami.

HELLAS VERONA – Ronaldo Vieira si è presentato in conferenza stampa. Clicca qui per leggere le sue parole.

INTER – In mattinata sono tornati ad Appiano Gentile Marcelo Brozovic e Andrea Pinamonti. I due sono stati sottoposti a tampone insieme a tutti i nerazzurri che erano rimasti alla Pinetina. Nel pomeriggio è sbarcato Hakimi. Domani toccherà agli altri nazionali, compresi i sudamericani Vidal, Sanchez e Martinez.

JUVENTUS – Cristiano Ronaldo è tornato a Torino per trascorrere la quarantena dopo la positività al Coronavirus mentre nell’ultimo giro di tamponi è stata riscontrata la positività al COVID anche da parte di McKennie.

LAZIO – Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, si è raccontato ad una tv albanese. Clicca qui per leggere le sue parole.

MILAN – Continuano gli allenamenti a ranghi ridotti a Milanello, dove il gruppo si è ritrovato questa mattina. Presente, per seguire la seduta odierna della squadra, anche il Direttore Sportivo Frederic Massara. La sessione è iniziata in palestra, con i rossoneri che hanno effettuato l’attivazione muscolare prima di una serie di esercizi sulla forza eseguiti all’interno della struttura utilizzando degli attrezzi. Terminata questa fase, la squadra si è spostata in campo per svolgere, dopo alcuni torelli a tema, delle esercitazioni tecniche abbinate a un lavoro atletico. Infine, spazio alla partitella su campo ridotto

NAPOLI – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma al San Paolo sabato alle ore 15 per la quarta giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sui campi 2 e 3, iniziando la sessione con una fase di riscaldamento ed esercitazione tecnica. Successivamente seduta tattica e partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto lavoro in palestra e terapie

PARMA – Seduta mattutina per gli uomini di Liverani.

ROMA – Giornata di presentazioni in casa Roma. Clicca qui per le parole di Smalling e per le parole di Borja Mayoral.

SAMPDORIA – È iniziata con il ritorno anticipato di Omar Colley la mattinata di lavoro al “Mugnaini” di Bogliasco. Visto l’annullamento dell’amichevole con la Guinea a causa dei troppi positivi al COVID-19 tra le fila avversarie, il difensore gambiano è il primo dei nazionali a tornare a disposizione dello staff. Claudio Ranieri, che nei prossimi giorni riabbraccerà anche gli altri sei blucerchiati impegnati in questa finestra FIFA – Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Morten Thorsby e Maya Yoshida -, ha diretto sul campo 1 una seduta a base di partitelle in spazi larghi sette contro sette. Alla seduta non ha partecipato il solo Manolo Gabbiadini, sottoposto ad un programma individuale specifico. Domani, giovedì, terzo mattutino consecutivo in chiave-Lazio.

SASSUOLO – In casa Sassuolo oltre a quello di Ciccio Caputo, si lavora ai prolungamenti di Filip Djuricic e Gian Marco Ferrari. Contatti in corso, che verranno approfonditi nelle prossime settimane.

SPEZIA – Kevin Agudelo ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina. Le sue parole: «Contro la Fiorentina per me sarà una gara come le altre, loro sono forti e sappiamo che dovremo affrontarli con la giusta testa. Domenica voglio dimostrare il mio valore, ma ora sono un calciatore dello Spezia e penso solo a fare bene con questa maglia. In questa squadra mi trovo bene con tutti, i miei compagni sono degli ottimi ragazzi, così come il mister che ha un’idea di calcio che mi piace molto. Dobbiamo ancora migliorare tanto, ma serve del tempo per trovare i giusti automatismi».

TORINO – Doppia seduta di allenamento per i granata in vista del match di domenica pomeriggio contro il Cagliari.

UDINESE – Secondo quanto afferma ‘L’avenir‘, Lukas Teodorczyk è arrivato da poco in Belgio. Il ritardo del trasferimento è stato causato dal fatto che l’attaccante sarebbe rimasto a Udine a curarsi il problema al ginocchio. Teodorczyk approda così finalmente al Charleroi, squadra sul cui campo ha segnato due anni fa l’ultimo gol che è valso il titolo all’Anderlecht.