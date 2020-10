Fiorentina, Callejon si presenta: «Mi sto allenando per essere pronto subito»

Il neo acquisto della Fiorentina José Maria Callejon si è presentato in conferenza stampa

José Maria Callejon è stato l’ultimo colpo della Fiorentina nell’ultima finestra di calciomercato. Lo spagnolo, che ha lasciato il Napoli al termine del contratto, arriva in viola per sostituire Federico Chiesa. L’esterno si è presentato oggi in conferenza stampa.

ALLENAMENTI – «Sono pronto per fare bene, mi metto a disposizione di società e compagni. Ho 33 anni, sono maturo e ho giocato tanto in Italia. Mi sto allenando in maniera intensa per poter giocare con la squadra, spero che sia presto».

MODULO – «A Napoli non ho mai giocato in un 3-5-2, ma sono a disposizione del mister. Non credo sarà un problema, se devo fare il quinto lo farò, così come gli altri ruoli, Dopo una certa età un giocatore matura, capisce come esprimersi al meglio, qui in Italia i giocatori esperti rendono meglio. A Napoli ho vissuto anni bellissimi, adesso penso solo a fare assist e se possibile gol qui a Firenze».

NAPOLI – «A Napoli ho vissuto sette anni meravigliosi, il mio amore per questa città non cambierà mai. Ma ho preso questa decisione perché la mia storia con gli azzurri era giunta al capolinea. Durante il lockdown ci ho pensato e ho constatato che il ciclo era finito. Cercherò di aiutare al massimo la squadra, l’allenatore, i giovani, la società a crescere ancora. Abbiamo una bella squadra, ci possiamo divertire».