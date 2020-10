Conferenza stampa Smalling: «Siamo più forti di un anno fa»

Chris Smalling ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno alla Roma

Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno in giallorosso dopo il prestito dello scorso anno.

SQUADRA FORTE – «Sono convinto che la squadra sia più forte di un anno fa. Sono arrivato tardi la scorsa stagione e c’erano tanti giocatori nuovi, ma oggi siamo più forti. C’è affiatamento e credo che siamo in una posizione migliore. Ho provato sensazioni bellissime tornando qui. Voglio ricambiare l’affetto del pubblico aiutando la squadra a conseguire un trofeo».

CAPITANO – «Credo che abbiamo uno dei migliori capitani al mondo, Dzeko. Le grandi squadre hanno bisogno di leader in campo, che possano aiutare la squadra, come ritengo di aver fatto la scorsa stagione sia in campo sia fuori. Voglio a proposito migliorare il mio italiano. Uno dei leader che abbiamo è Edin Dzeko».