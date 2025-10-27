 Serie B, le designazioni arbitrali per la 10a giornata
Serie B

Serie B, la decisione finale sulle designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 minuti ago

on

By

juan luca Sacchi PAP4341

Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato cadetto. Queste le scelte dell’AIA per il turno infrasettimanale

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno infrasettimanale che si giocherà tra domani, martedì 28 ottobre e mercoledì 29, e valido per la 10a giornata del campionato cadetto.

Queste le scelte:

CESENA – CARRARESE (h. 20:30)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Garzelli, Laghezza
IV: D’Eusanio
VAR: Rutella
AVAR: Aureliano

EMPOLI – SAMPDORIA (h. 20:30)
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Bahri, Biffi
IV: Iacobellis
VAR: Nasca
AVAR: Paganessi

FROSINONE – VIRTUS ENTELLA (h. 20:30)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Pascarella, Pressato
IV: Pezzopane
VAR: Giua
AVAR: Gualtieri

PALERMO – MONZA (h. 20:30)
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Mastrodonato, Yoshikawa
IV: Gemelli
VAR: Di Paolo
AVAR: Monaldi

PESCARA – AVELLINO (h. 20:30)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Mokhtar, Pistarelli
IV: Di Francesco
VAR: Baroni (on-site allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia)
AVAR: Prenna (on-site allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia)

REGGIANA – MODENA (h. 20:30)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Ceccon, Ceolin
IV: De Angeli
VAR: Volpi
AVAR: Di Vuolo

MANTOVA – CATANZARO (Mercoledì 29/10 h. 20:30)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Scatragli, Colaianni
IV: Terribile
VAR: Santoro
AVAR: Ferrieri Caputi

SPEZIA – PADOVA (Mercoledì 29/10 h. 20:30)
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Mondin, El Filali
IV: Cerbasi
VAR: Cosso
AVAR: Gariglio

VENEZIA – SUDTIROL (Mercoledì 29/10 h. 20:30)
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Barone, Zanellati
IV: Lovison
VAR: Prontera
AVAR: Del Giovane

