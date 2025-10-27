Serie B
Serie B, la decisione finale sulle designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali
Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato cadetto. Queste le scelte dell’AIA per il turno infrasettimanale
Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno infrasettimanale che si giocherà tra domani, martedì 28 ottobre e mercoledì 29, e valido per la 10a giornata del campionato cadetto.
Queste le scelte:
CESENA – CARRARESE (h. 20:30)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Garzelli, Laghezza
IV: D’Eusanio
VAR: Rutella
AVAR: Aureliano
EMPOLI – SAMPDORIA (h. 20:30)
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Bahri, Biffi
IV: Iacobellis
VAR: Nasca
AVAR: Paganessi
FROSINONE – VIRTUS ENTELLA (h. 20:30)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Pascarella, Pressato
IV: Pezzopane
VAR: Giua
AVAR: Gualtieri
PALERMO – MONZA (h. 20:30)
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Mastrodonato, Yoshikawa
IV: Gemelli
VAR: Di Paolo
AVAR: Monaldi
PESCARA – AVELLINO (h. 20:30)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Mokhtar, Pistarelli
IV: Di Francesco
VAR: Baroni (on-site allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia)
AVAR: Prenna (on-site allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia)
REGGIANA – MODENA (h. 20:30)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Ceccon, Ceolin
IV: De Angeli
VAR: Volpi
AVAR: Di Vuolo
MANTOVA – CATANZARO (Mercoledì 29/10 h. 20:30)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Scatragli, Colaianni
IV: Terribile
VAR: Santoro
AVAR: Ferrieri Caputi
SPEZIA – PADOVA (Mercoledì 29/10 h. 20:30)
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Mondin, El Filali
IV: Cerbasi
VAR: Cosso
AVAR: Gariglio
VENEZIA – SUDTIROL (Mercoledì 29/10 h. 20:30)
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Barone, Zanellati
IV: Lovison
VAR: Prontera
AVAR: Del Giovane
Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica
Lutto nel mondo del calcio, si è spento Silvano Bini, ex presidente dell’Empoli: aveva 96 anni. L’omaggio del sindaco di Empoli: «Empolese doc»