Serie B LIVE: quattro positivi nella SPAL, le parole di Balata

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Posticipo 4ª giornata:

Lecce-Cremonese 2-2 (pt 30′ Gaetano, 33′ Valzania; st 47′ Dermaku, 64′ Coda)

Oggi si è riunito il Consiglio direttivo della Lega Serie B: clicca qui per leggere il comunicato integrale.

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, è intervenuto a margine dell’evento “In campo contro la Polio”. Clicca qui per le sue dichiarazioni all’Ansa.

SPAL – «S.P.A.L. srl comunica che in seguito a nuovi controlli previsti dal protocollo in essere, è emersa la positività al Covid-19 di tre atleti e di un membro dello staff. I quattro tesserati del gruppo squadra, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali».

PESCARA – Le parole del tecnico, Massimo Oddo, dopo la sconfitta contro il Venezia: «Abbiamo tante assenze, la squadra è costretta a giocare a terra proprio per la struttura dei nostri attaccanti. Nel primo tempo abbiamo sofferto ma ci siamo difesi bene. Nella ripresa abbiamo fatto male, i troppi gol presi sono sintomo di una mancanza di compattezza. Siamo fragili, a livello emotivo abbiamo accusato il gol preso allo scadere».

CITTADELLA – Le parole del tecnico Venturato dopo la vittoria contro il Pordenone: «C’è armonia e coesione nel gruppo, quella di ieri è davvero una bella soddisfazione e la conferma che stiamo facendo un grande lavoro. Abbiamo cambiato nove giocatori dopo Cosenza, sono davvero molto contento e allo stesso tempo sono una persona abituata a guardare avanti. Siamo appena alla quarta giornata, godiamoci quello che abbiamo fatto, gioiamo e facciamo un grande applauso al gruppo che ha saputo vivere la partita nel modo giusto».

FROSINONE – Le parole del tecnico, Alessandro Nesta, dopo il match contro l’Entella: «Abbiamo fatto un’ottima partita a livello tecnico, siamo stati puliti ed è mancato il gol. Abbiamo avuto qualche occasione, peccato perchè quando si fanno queste partite per prendere consapevolezza bisogna portare a casa i tre punti»

MONZA – Le parole del tecnico, Cristian Brocchi, dopo il pareggio contro il Pisa: «Abbiamo fatto abbastanza bene per 70 minuti, rispondendo colpo su colpo, gestendo bene le situazioni della partita e la loro veemenza; poi è venuta a mancare un po’ di energia, peccato per la vittoria sfuggita di mano. Dobbiamo trovare continuità, ieri non era facile dopo quasi venti giorni senza giocare e le problematiche di queste settimane».

EMPOLI – Le parole dell’attaccante Mancuso dopo la vittoria contro la SPAL: «Il gol è stato importante e ci ha permesso di continuare la striscia positiva. Per me è stato bello festeggiare con un abbraccio al pubblico idealmente. L’Empoli anche andando sotto ha continuato a fare la partita e meritavamo il pari anche nel primo tempo. Abbiamo corso molto e avuto molte palle gol nitide. La vittoria è strameritata. La Spal è forte e ha l’obiettivo di provare a risalire, affrontiamo il nostro cammino indipendentemente da tutto».

CHIEVO – Le parole del tecnico Aglietti dopo la vittoria contro il Brescia: «Il Brescia chiaramente è una delle favorite in questo torneo. Noi abbiamo giocato alla pari, se non in modo superiore. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo trovando il gol e avremmo potuto farne altri, come è ormai nel nostro costume. Abbiamo gestito bene la gara, non rischiando mai se non nel finale con Ayé. Abbiamo limitato un attacco pericoloso come quello del Brescia e vinto meritatamente. Ci godiamo un successo importante per la continuità con quanto visto a Reggio Emilia anche sul piano della prestazione…»