Lega Serie B: si è parlato di VAR e diritti tv. Le ultime

Consiglio direttivo della Lega Serie B: si è discusso di VAR e linee guida per i diritti televisivi. Il comunicato ufficiale

«Consiglio direttivo di Lega Serie B svolto in teleconferenza che ha impegnato tutta la giornata di oggi con diversi e importanti temi di carattere economico, organizzativo, sportivo e relativo ai diritti audiovisivi. Ratificato il regolamento relativo alla gestione delle gare, e agli eventuali rinvii, nei casi di positività Covid emanato in via d’urgenza la scorsa settimana dal presidente della Mauro Balata. Si è affrontata, quindi, la questione diritti televisivi, definendo il testo delle linee guida per il prossimo triennio 2021-2024 da portare ora alla prossima Assemblea per la discussione e l’approvazione definitiva.

Il project leader Var della Lega Serie B Filippo Merchiori ha poi aggiornato il Consiglio direttivo sul progetto dell’introduzione della tecnologia in B, relazionando in particolar modo sulla prosecuzione della formazione arbitrale e degli operatori del partner tecnologico. Altri temi all’ordine del giorno del Consiglio direttivo hanno riguardato i criteri della formazione di bilancio di esercizio, il concorso miglior campo di gioco e, infine, i settori giovanili delle società».