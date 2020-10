Serie B, Balata: «Bisogna trattare il calcio come gli altri settori»

Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, ha parlato del momento di difficoltà relativo al mondo del calcio

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, è intervenuto a margine dell’evento “In campo contro la Polio”. Le sue dichiarazioni all’Ansa.

«Non è così semplice ipotizzare piani B e C, certo li abbiamo ma sarebbero situazioni estremamente penalizzanti. Ma il calcio è uno dei settori dove maggiormente si investe in salute ed è uno dei più controllati dal punto di vista sanitario. Bisogna riflettere e trattare il calcio come altri settori della società e dell’economia, con le stesse attenzioni e le stesse valutazioni di natura normativa. Ci sarebbero anche tante famiglie e lavoratori a pagarne il prezzo».