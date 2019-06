Serie B, Moreno Longo tra i più richiesti: Chievo in pole

L’ex allenatore del Frosinone, Moreno Longo, è tra i più richiesti del campionato di Serie B: in pole ci sarebbe il Chievo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex allenatore del Frosinone, Moreno Longo, è finito sul taccuino di diverse squadre di Serie B.

Il profilo del tecnico è ricercato dal Chievo e dal Benevento. Longo era stato valutato però anche dalla Cremonese quando in inverno era in bilico la panchina di Rastelli. Secondo le ultime notizie però, in pole ci sarebbe il Chievo Verona, retrocessa dalla Serie A.