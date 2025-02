Serie B, i risultati della 24ª giornata: il Sassuolo batte la Juve Stabia, la Sampdoria torna alla vittoria dopo 3 mesi contro il Cosenza

La Sampdoria torna a vincere in Serie B: un risultato che mancava dallo scorso 27 ottobre contro il Mantova: i blucerchiati vincono nella 24ª giornata contro il Cosenza grazie alla rete di Depaoli a fine primo tempo e trovando quei tre punti che servono per allontanare la zona retrocessione. In zona promozione ancora una vittoria per il Sassuolo, che batte 2-0 la Juve Stabia con le reti di Laurienté e Mulattieri.

Catanzaro-Cesena 4-2 (3′ Bonini, 10′ Pieraccini, 30′ Scognamillo [C], 38′ Iemmello, 66′ Cassandro, 70′ Antonucci [C])

Sampdoria-Cosenza 1-0 (45 Depaoli)

Cittadella-Spezia 0-2 (20′ Vignali, 33′ Carissoni aut.)

Sassuolo-Juve Stabia 2-0 (45′ Laurienté, 71′ Mulattieri)

Modena-Mantova 3-1 (18′ Modena, 30′ Mancuso [M], 38′ Palumbo, 90′ Bowutankoyi