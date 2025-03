Serie B, i risultati della 29ª giornata: poker della Cremonese, Pohjanpalo gol – il Palermo pareggia con la Samp

Serie B, i risultati della 29ª giornata: poker della Cremonese al Catanzaro; Pohjanpalo gol, il Palermo pareggia con la Sampdoria

La Cremonese travolge il Catanzaro con un netto poker e si avvicina allo Spezia al terzo posto della Serie B: Johnsen con una doppietta e poi Ravanelli e De Luca completano la vittoria. In zona retrocessione importanti vittorie di Salernitana e Frosinone rispettivamente contro Modena e Carrarese. Completano il sabato della Serie Cadetta tre 1-1: Mantova-Juve Stabia, Brescia-Cesena e Sampdoria-Palermo: blucerchiati in vantaggio con Coda all’inizio partita, ma poi con un uomo in meno per l’espulsione di Akinsanmiro e alla fine vengono pareggiati dal solito Pohjanpalo.

Mantova-Juve Stabia 1-1 (51′ Mosti, 80′ Solini [M])

Salernitana-Modena 1-0 (63′ Soriano)

Cremonese-Catanzaro 4-0 (31′ Johnsen. 65′ Ravanelli, 70′ De Luca rig., 76′ Johnsen)

Carrarese-Frosinone 0-1 (70′ Cichella)

Sampdoria-Palermo 1-1 (1′ Coda [S], 40′ Pohjanpalo)

Brescia-Cesena 1-1 (45′ Adorni [B], 50′ Calvani aut.)