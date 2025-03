Serie B, i risultati della 30ª giornata: ancora una vittoria per il Pisa, la promozione diretta si avvicina; Samp, ancora un pari e ancora un rosso

Si chiude la 30ª giornata di Serie B che ha visto la vittoria del Pisa contro il Mantova: 3-1, Tramoni protagonista con una doppietta e promozione diretta che si avvicina per i toscani, che allungano in classifica sullo Spezia e portano il vantaggio a 5 punti. In zona retrocessione finisce in parità tra Reggiana e Sampdoria: ancora un pari con ancora un’espulsione per la squadra di Semplici con Niang che segna il gol del 2-1 e poi prende un rosso nel finale.

Reggiana-Sampdoria 2-2 (33′ Portanova [R], 60′ Gondo [R], 64′ Niang, 74′ Oudin)

Sudtirol-Carrarese 2-2 (17′ Giovane [C], 59′ Merkaj, 73′ Molina, 90+2′ Torregrossa [C])

Pisa-Mantova 3-1 (12′ Tramoni, 23′ Mancuso [M], 49′ Caracciolo, 65′ Tramoni)

Catanzaro-Cosenza 4-0 (20′ Iemmello, 46′ Pompetti, 54′ Bonini, 68′ Coulibaly)