Serie B, 37^ giornata: in alta classifica vincono Parma e Palermo. Il derby pugliese Foggia-Bari finisce 1-1

Serie B, risultati 37° turno: in alta classifica, importanti vittorie di Parma e Palermo che, con 63 punti, scavalcano momentaneamente il Frosinone dietro all’Empoli capolista. La squadra emiliana batte 2-1 il Carpi nel derby regionale e conquista la 16esima vittoria stagionale; 18simo successo in campionato per il Palermo, che torna a vincere dopo quattro turni col 3-0 sull’Avellino. In zona playoff, importante successo anche per il Venezia di Filippo Inzaghi cha va a vincere 3 a 1 a Novara. L’atteso derby pugliese Foggia-Bari finisce 1-1: i biancorossi ottengono così il quarti pari di fila. In zona retrocessione, tr punti d’oro per l’Entella che supera 3-2 la Pro Vercelli.

Questi gli altri risultati odierni: Brescia-Cesena 0-0, Cremonese-Ascoli 1-2, Salernitana-Cittadella 1-3. Domani sono in programma il derby umbro Perugia-Ternana (ore 15)e Pescara-Spezia (17,30). Lunedì completerà il 37° turno la partita di cartello Frosinone-Empoli (20,30).