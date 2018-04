Serie B, risultati 36° turno: vincono Empoli e Frosinone, pari del Palermo

Serie B, risultati 36° turno: l’Empoli vince ancora. Torna al successo il Frosinone, pari del Palermo

Serie B, risultati 36° turno: l’Empoli non si ferma più e vince anche nella trasferta di Cesena. Al ‘Manuzzi’ finisce 2-3, con gli uomini di Andreazzoli che si mantengono primi in classifica a +11 sul Frosinone, tornato alla vittoria dopo tre giornate sul campo dell’Avellino (0-2). Frena ancora il Palermo, al terzo pareggio consecutivo in casa del Cittadella (0-0). In zona promozione, importanti successi di Perugia (1-2 a Carpi) e Venezia (2-0 sull’Entella), mentre il bari viene fermato al ‘San Nicola’ dal Novara (1-1).

Nella zona bassa della classifica, la Pro Vercelli, ultima, torna a vincere dopo 12 turni: 3-1 sul Pescara. Completano il quadro delle gare giocate oggi: Cremonese-Salernitana 1-1, Spezia-Brescia 0-1, Ternana-Foggia 2-2. In zona promozione/playoff, Empoli (73 punti) ormai vicinissima al ritorno in Serie; seguono Frosinone (62), Palermo e Parma (60). I restanti posti playoff sono attualmente occupati da Perugia (57), Bari (56), Venezia (54) e Cittadella (52). Poi, Foggia (50), Carpi (49), Spezia (47), Brescia (45), Salernitana (44) e Cremonese (43); in piena lotta per non retrocedere, otto squadre in sette punti: Novara e Avellino (40), Pescara (39), Cesena (38), Entella (37), Ascoli (36), Ternana e Pro Vercelli (34).