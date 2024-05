Tesser avvisa il Como: «Promozione? Questo errore potrebbe essere fatale...»

Attilio Tesser, allenatore, ha parlato a Tuttosport delle possibilità di promozione del Como in Serie A a 90′ dal termine

COMO – «No, non credo. Sono finiti, o almeno mi piace pensare che sia così, i tempi in cui le squadre senza motivazioni si scansavano. Credo proprio che il Cosenza se l’andrà a giocare. Ha la testa libera e un giocatore come Tutino, che non è certo sazio di quanto ha fatto finora. Poi è ovvio che il Como oltre alle motivazione ha un alto tasso qualitativo dalla sua parte e la piazza aspetta la serie A da più di 20 anni quindi spingerà forte la propria squadra. Non dite però che aspettano la promozione da tanto (sorride, ndr) perchè io a Novara vinsi un campionato di B dopo ben 55 anni di attesa… Scherzi a parte, il Como non deve commettere l’errore di scendere in campo sicuro dei tre punti. Altrimenti il Venezia ne può approfittare, anche se la squadra di Vanoli ha la partita più difficile contro uno Spezia non ancora salvo. Sarà questo probabilmente il match più tosto e incerto dell’ultima giornata».