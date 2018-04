Serie B, Ascoli-Parma (risultato live 0-0): le formazioni ufficiali

Serie B, l’anticipo della 36^ giornata è Ascoli-Parma: risultato live e formazioni ufficiali

Pochi minuti al calcio d’inizio di Ascoli-Parma, anticipo valido per la 36esima giornata del campionato di Serie B. Un incrocio, quello tra bianconeri e ducali, decisivo per entrambe le squadre per quanto in maniera opposta. L’Ascoli di Serse Cosmi cerca la vittoria interna per uscire (almeno per una notte) dalla zona retrocessione. Al contrario il Parma vuole i 3 punti per inseguire il sogno promozione diretta in Serie A, visto che Palermo e Frosinone sono distanti soltanto due lunghezze.

Queste le formazioni ufficiali di Ascoli-Parma:

ASCOLI: Lanni, Padella, Mengoni, Cherubin, Mogos, Addae, Buzzegoli, D’Urso, Ganz, Mignanelli, Monachello.

PARMA: Frattali, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo, Dezi, Munari, Barillà, Siligardi, Mazzocchi, Calaiò, Baraye.