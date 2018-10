Serie B: il TAR boccia i ricorsi di Siena e Catania

Serie B: i ricorsi presentati dalla Robur Siena e dal Catania sono stati bocciati quest’oggi dal TAR

Niente da fare per il Catania e Siena, che si erano appellate al TAR del Lazio chiedendo la sospensione del campionato di Serie B. Pochi minuti fa è infatti arrivata la sentenza, con cui si rigetta la domanda cautelare delle due società affermando che prevale l’interesse al regolare svolgimento delle competizioni, a maggior ragione perché sia il campionato di B che quello di C sono già iniziati da diverse giornate. Le due squadre dovranno quindi disputare il campionato di Serie C.