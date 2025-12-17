Serie C, altro rischio penalizzazione! Nel girone C situazione sempre più delicata per il Siracusa: tra stipendi non pagati e presidente irreperibile, il rischio è un -4 in classifica

Serie C, Siracusa a rischio penalizzazione! Situazione delicata nel girone C: stipendi non pagati e presidente irreperibile, si rischio un -4 in classifica

La situazione in casa Siracusa si fa sempre più delicata. Il club azzurro non avrebbe provveduto al pagamento di stipendi e contributi relativi all’ultimo trimestre, la cui scadenza era fissata per la giornata di ieri. Un mancato adempimento che espone la società al concreto rischio di una penalizzazione di quattro punti in classifica, con conseguenze pesanti sul prosieguo della stagione.

A rendere il quadro ancora più complesso è il silenzio del presidente Alessandro Ricci, che non avrebbe fornito chiarimenti ufficiali sulla vicenda e risulterebbe, al momento, irreperibile. Un’assenza che alimenta preoccupazione e incertezza nell’ambiente.

Appello al sindaco e alle istituzioni

Per scongiurare il -4, la tifoseria guarda ora alle istituzioni locali. In particolare viene invocato l’intervento del sindaco Francesco Italia, nella speranza che il primo cittadino possa favorire un’azione di mediazione con il tessuto imprenditoriale locale.

L’obiettivo è individuare soluzioni d’emergenza che garantiscano la liquidità necessaria per saldare gli adempimenti arretrati e consentire al Siracusa di portare a termine la stagione, evitando un epilogo sportivo e societario ancora più drammatico. Le prossime ore saranno decisive.

Il rischio che corre il Siracusa si inserisce in un contesto più ampio, segnato da numerose penalizzazioni che stanno incidendo sull’equilibrio dei tre gironi. Di recente, dopo il fallimento del Rimini, si è aperto anche il caso della Ternana, alle prese con sanzioni e incertezze societarie.

Situazioni simili hanno coinvolto inoltre Trapani e Brescia, realtà colpite da provvedimenti disciplinari che hanno modificato la classifica e aumentato la tensione tra i club. Un quadro che conferma come la stabilità finanziaria sia diventata un fattore decisivo almeno quanto i risultati sul campo.