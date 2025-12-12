Serie C News
Serie C, che caos nel Girone B! Ternana penalizzata di cinque punti, ecco come cambia la classifica
Serie C, che pesante stangata per la Ternana: scoppia il caso nel Girone B! Saranno ben cinque punti di penalizzazione
Pesante sanzione per la Ternana. Il Tribunale Federale Nazionale (TFN), Sezione Disciplinare presieduta da Amedeo Citarella, ha inflitto al club umbro cinque punti di penalizzazione in classifica, da scontare immediatamente nel corso dell’attuale stagione di Serie C (girone B).
La decisione arriva al termine di una procedura avviata lo scorso 7 ottobre, quando la società era stata deferita per gravi violazioni amministrative, a seguito di una segnalazione della Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio).
Non solo la società: il provvedimento riguarda anche l’ex amministratore unico Stefano D’Alessandro, sanzionato con quattro mesi di inibizione da ogni attività federale per il suo ruolo nei fatti contestati.
La penalizzazione rappresenta un duro colpo per la Ternana, che vede complicarsi il proprio cammino in campionato. Con i cinque punti sottratti, i rossoverdi scivolano a quota 19, agganciando la Juventus Next Gen, e saranno ora chiamati a una difficile rincorsa per recuperare terreno e non compromettere gli obiettivi stagionali.
