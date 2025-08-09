Sesko al Manchester United è ufficiale, affare da 85 milioni: «È il posto perfetto per me». L’attaccante sloveno si trasferisce in Premier

Una delle telenovele del calciomercato internazionale è giunta a conclusione. Benjamin Sesko è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United che lo ha acquistato per 85 milioni dal Lipsia.

Di seguito il comunicato del club inglese:

Il Manchester United è lieto di annunciare di aver ingaggiato Benjamin Sesko, in attesa di registrazione. Il nazionale sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Nelle ultime due stagioni, Sesko ha segnato il maggior numero di gol tra i giocatori sotto i 23 anni nei cinque principali campionati europei. Il 22enne ha segnato 21 gol e fornito sei assist per l’RB Leipzig durante la scorsa stagione. Ha già collezionato 41 presenze e segnato 16 gol per la Slovenia da quando è diventato il più giovane debuttante di sempre del suo paese nel 2021.

Il direttore sportivo Jason Wilcox dà il benvenuto a Benjamin Sesko allo United.

Benjamin Sesko ha dichiarato: «La storia del Manchester United è ovviamente molto speciale, ma ciò che mi entusiasma davvero è il futuro. Quando abbiamo discusso del progetto, è stato chiaro che ci sono tutte le premesse perché questa squadra continui a crescere e a competere di nuovo per i trofei più importanti nel prossimo futuro. Dal momento in cui sono arrivato, ho potuto percepire l’energia positiva e l’ambiente familiare che il club ha creato. È chiaramente il posto perfetto per raggiungere il mio massimo livello e realizzare tutte le mie ambizioni. Non vedo l’ora di iniziare a imparare da Ruben [Amorim] e di legare con i miei compagni di squadra per raggiungere i successi che tutti sappiamo di poter ottenere insieme».

Jason Wilcox, direttore sportivo, ha dichiarato: «Benjamin possiede una rara combinazione di velocità fulminante e la capacità di dominare fisicamente i difensori, che lo rende uno dei più eccezionali giovani talenti del calcio mondiale. Abbiamo seguito da vicino la carriera di Benjamin; tutte le nostre analisi dei dati e le nostre ricerche hanno concluso che possiede le qualità e la personalità necessarie per avere successo al Manchester United».

Lavorando sotto la guida di Ruben e del nostro eccellente team di performance, Benjamin si unisce all’ambiente perfetto per supportarlo nel raggiungere il suo potenziale di livello mondiale. Il desiderio che tutti i nostri nuovi acquisti hanno mostrato di volersi unire al club quest’estate evidenzia il fascino e la statura del Manchester United, mentre continuiamo a costruire e sviluppare una squadra in grado di competere per i più grandi trofei».