Sesko, anche il Manchester United sull’attaccante sloveno: l’Al-Hilal non spaventa i Red Devils

Il Manchester United ha puntato Sesko: l’attaccante sloveno del Lipsia piace anche all’Al-Hilal, ma lui vuole rimanere in Europa

«Benjamin Sesko è fortemente interessato a trasferirsi al Manchester United». A scriverlo è il portale britannico GiveMeSport, che rilancia le voci di un possibile affondo da parte dei Red Devils già in questa finestra estiva. L’attaccante sloveno del Lipsia, classe 2003, avrebbe individuato nella Premier League e nel club di Old Trafford la destinazione ideale per compiere il definitivo salto di qualità.

Lo United è alla ricerca di un nuovo centravanti per rafforzare il reparto offensivo e Sesko figura in cima alla lista dei desideri. Tra i profili seguiti ci sono anche Ollie Watkins (Aston Villa) e Nicolas Jackson (Chelsea), ma la posizione del giocatore sloveno potrebbe fare la differenza. L’entusiasmo mostrato dal diretto interessato, infatti, viene letto come un segnale importante per agevolare l’intesa tra le parti.

Sesko arriva da una stagione positiva in Bundesliga con la maglia del Lipsia e si è messo in luce anche con la nazionale slovena a Euro 2024, mostrando velocità, potenza fisica e senso del gol. Qualità che lo rendono un prospetto di alto livello e un investimento strategico sia per il presente che per il futuro. I margini di crescita sono ancora notevoli, e lo United punta a battere la concorrenza sul tempo.

Non c’è solo la Premier però nel destino del giovane talento. Anche l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha messo Sesko nel mirino, pronto a offrirgli un contratto faraonico per portarlo in Arabia Saudita. Ma al momento il 22enne non sembra intenzionato a cedere alle lusinghe esotiche: il suo obiettivo è affermarsi nel calcio europeo ai massimi livelli, e il richiamo di Old Trafford – nonostante la recente stagione deludente dello United – resta fortissimo.

I contatti tra le parti sono avviati. Resta da capire se il Lipsia sarà disposto a cedere il suo gioiello in anticipo rispetto ai piani, e soprattutto a quali cifre.