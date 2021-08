Sfida Juventus-Inter per Pjanic: i nerazzurri hanno offerto un triennale

La Juventus vuole chiudere il colpo Miralem Pjanic, ma per il centrocampista si sarebbe inserita anche l’Inter: le ultime

La Juventus è da tempo entrata nell’ordine di idee di riportare a Torino Miralem Pjanic: il bosniaco, infatti, non ha trovato spazio al Barcellona e potrebbe dunque fare ritorno alla Continassa.

Come riporta Tuttosport, il Trofeo Gamper potrebbe essere occasione per chiudere la trattativa anche se su Pjanic ci sarebbe anche l’Inter che avrebbe avanzato anche un’offerta contrattuale: triennale per il centrocampista bosniaco. Ma la volontà di Pjanic è quella di tornare alla Juve.