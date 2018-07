Intervistato da Canale 21, Vittorio Sgarbi ha espresso un parere del tutto controcorrente su Cristiano Ronaldo

Vittorio Sgarbi, eccentrico critico d’arte, ha parlato della Serie A e di due illustri protagonisti della prossima stagione, Cristiano Ronaldo e Carlo Ancelotti. Se per l’allenatore dei partenopei, Sgarbi ha usato parole d’elogio per il portoghese non è stato altrettanto morbido: «Ancelotti è una persona con una lunga storia che conosco da anni, mentre Cristiano Ronaldo mi sta sui coglioni, solo per l’idea che una persona guadagni tutti questi soldi solo per usare i piedi che mi provoca un’invidia radicale. Nessuno che usa la testa viene pagato così tanto. Ma per fortuna la testa resiste nel tempo e i piedi pian piano affondano. Ancelotti? Ha allenato la Juventus, il Milan, è un mercenario. Ma è pagato giustamente».