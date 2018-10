Silvestre, l’autogol è da comiche – VIDEO

Non si può dire che ci si sia annoiati allo “Stirpe”: Frosinone ed Empoli regalano gol e spettacolo in una partita che finisce con un pirotecnico 3-3.

Si sblocca subito la gara intorno al settimo minuto del primo tempo: tentativo dalla destra di Balzano, sul suo cross rasoterra in area piccola interviene in maniera maldestra Silvestre che anticipa Provedel e devia il pallone nella propria porta. Lo stesso Silvestre colpirà poi una traversa e troverà addirittura la marcatura personale (questa volta nella porta giusta) nella ripresa.

| GOAL! |

First of the day, and it's one Matías Silvestre will want to forget.@Frosinone1928 1-0 @EmpoliCalcio pic.twitter.com/0oO6dtIQTC

— Eleven Sports (@ElevenSports_UK) October 21, 2018