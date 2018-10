Simeone freddo sul rinnovo: la Fiorentina cerca l’intesa

Non si trova l’accordo tra Fiorentina e Simeone per il rinnovo dell’attaccante argentino: la distanza è ancora evidente

Giovanni Simeone e la Fiorentina a lavoro per il futuro. La volontà delle due parti è quella di continuare a lavorare insieme ma la via per limare la distanza è ancora ardua da percorrere. Gli ultimi contatti per il rinnovo del Cholito, al momento, non hanno dato i frutti sperati. Distanza tra domanda e offerta per il prolungamento fino al 2023. Previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per cercare di colmare la distanza. Prove di futuro ancora insieme per il Cholito e la Fiorentina, si lavora per trovare un’intesa ben sapendo che le big estere e italiane non attenderanno l’evolversi della situazione ma progettano già un assalto all’attaccante argentino già per la prossima estate.