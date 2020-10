Siviglia, Koundé positivo al Covid-19

Il Siviglia ha comunicato che Jules Koundé è risultato positivo al Covid-19

Jules Koundé, difensore del Siviglia, è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo, lo stesso club spagnolo con una nota ufficiale.

«Il difensore centrale francese del Sevilla FC Jules Koundé è risultato positivo ai test PCR per rilevare il Covid-19. Il nazionale francese Under 21 è risultato positivo ai test a cui è stato sottoposto martedì scorso al rientro dalla partecipazione con la sua squadra, quindi il calciatore non ha avuto contatti con gli altri componenti della rosa dal suo ritorno al Siviglia. I successivi test effettuati sul giocatore hanno confermato il positivo per il Covid-19, quindi il giocatore rimane isolato in casa. Koundé è asintomatico e lavora da solo in attesa di poter tornare dai suoi colleghi una volta superata la quarantena forzata e viene confermato che ha superato la malattia».